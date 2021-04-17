丹麥攝影師鏡頭下「第一個擁抱」　膺年度世界新聞攝影獎

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-17 12:03

丹麥《政治報》（Politiken）攝影師尼森（Mads Nissen）以名為「第一個擁抱」的攝影作品，4月15日奪得2021年度世界新聞攝影獎（World Press Photo）。尼森說，這張照片的主要訊息是共情、是愛與同情。

2021年年度世界新聞攝影獎競爭激烈，有74,470個攝影作品、4315名攝影師參加。他們在8個範疇角逐，包括一般新聞、體育、環境以及人像。他們所拍的議題包括美國黑人民權運動、亞美尼亞與亞塞拜疆戰爭、貝魯特大爆炸、東非蝗蟲蟲害、跨性別伴侶，以及尼森所拍、有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19 ）疫情的照片。

「第一個擁抱」攝於2020年8月5日，在巴西聖保羅的一家養老院拍下。相中主角是85歲的老婦盧納爾迪（Rosa Luzia Lunardi）與護士蘇薩（Adriana Silva da Costa Souza）。她們在疫情肆虐期間，通過養老院發明的「擁抱帷幕」相擁。這是盧納爾迪5個月來的第一個擁抱。

圖為丹麥攝影師尼森（Mads Nissen）的作品「第一個擁抱」，他在4月15日藉此奪得2021年度世界新聞攝影獎（World Press Photo）。（AP）

尼森2014年起任職於丹麥《政治報》。這張獲獎照片是2020年年因工作關係到巴西拍攝。

他說，當他看到巴西在防疫方面差勁的領導時，他就決定一定要做些什麼。

尼森對《政治報》說，當他看到養老院內的老人與護理人員，一個個在擁抱帷幕兩邊排隊，他們幾乎聽不到對方說話，但碰觸到彼此的那個瞬間，言語就被人類共通的情感給取代了。

他認為，這張照片訴說一個愛與希望的故事，希望這張攝影作品能夠給人們帶來啟發，在這個艱難的時期，更團結、更有愛。

尼森曾在2015年以一幅一對俄羅斯同性伴侶的攝影作品，得到年度世界新聞攝影獎。之前他2007年以優異成績從丹麥媒體與新聞學院（The Danish School of Media and Journalism）畢業，之後旅居中國上海。他記錄中國經濟出現歷史性增長之際，民眾及社會情況。

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年度世界新聞攝影獎的創意總監，也是評審之一的新加坡知名攝影師李偉業表示，尼森的作品是COVID-19 的象徵圖像，紀念世界各地人們生活中最不凡的時刻。

他說，如果仔細觀看照片，可以看到「翅膀」，這象徵着「飛揚與希望」。