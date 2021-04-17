拜登菅義偉會後發聯合聲明　52年來首提及台灣

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-17 13:00

4月16日，美國總統拜登（Joe Biden）和日本首相菅義偉在華盛頓舉行會晤。會晤後，美日領導人在一份聯合聲明中提及「台灣海峽和平與穩定的重要性」。這是1969年以來，美日聯合聲明首次提到台灣。

4月16日，菅義偉（左）和拜登在白宮玫瑰園舉行新聞發佈會。（AP）

4月16日，白宮發表拜登和菅義偉會晤後的美日聯合聲明稱，「我們強調台海和平穩定的重要性，鼓勵兩岸問題和平解決。我們對香港和新疆維吾爾自治區的人權狀況表示嚴重關切。美國和日本認識到與中國進行坦誠對話的重要性，重申了直接分享關切的意願，並認識到有必要在共同關心的領域與中國合作。」

據悉，1969年，時任日本首相佐藤榮作與時任美國總統尼克遜在一份聲明中稱，台灣的安全對日本安全至關重要。

此外，在白宮玫瑰園舉行的聯合記者會上，拜登重申「對美日同盟和共同安全的堅定支持」，「致力於共同應對來自中國的各種挑戰」，稱「以確保自由開放的印度太平洋的未來」。

菅義偉在記者會上稱，「日本和美國已就台灣海峽和平與穩定的重要性達成一致，並在此次會談上重申了這一點。」

在4月16日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，日本和美國的領導人將舉行會談，預計在會談文書中，兩國將提到維持台灣海峽和平穩定的重要性等問題。

在當天的會晤中，中國是首要議題。（AP）

中國外交部發言人趙立堅對此表示，中方注意到了有關的報道，已經就日本領導人訪美，兩國勾連對華消極動向向美國和日本表達了嚴重關切。「我想強調的是，當前中美、中日關係都處於一個重要關口，國際社會高度關注此訪對外釋放什麼信息。中方對日美髮展正常雙邊關係沒有意見，但這種關係應有助於增進地區國家相互理解與信任，有利於亞太和平與穩定，不應該針對第三方或損害第三方的利益。」

趙立堅強調，中國在包括台灣、涉港、南海、釣魚島等問題上的立場是一貫的、明確的，我們捍衞國家主權安全發展利益的決心和意志堅如磐石。「日美應該嚴肅對待中方關切和要求，不得採取干涉中國內政，損害中國利益的言行，不得搞針對中國的小圈子。中方將視情作出必要回應。」