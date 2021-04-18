樂玉成談中美競爭：應是你追我趕　不是你死我活

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-18 13:56

中國外交部副部長樂玉成日前接受美聯社專訪時對中美關係表示，中美之間應是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。

據中國外交部官網消息，中國外交部副部長樂玉成4月16日接受美聯社大中華區新聞總監森次健（Ken Teizo Moritsugu）專訪。

樂玉成明確表態稱，美方將中國視為「最嚴峻的競爭者」，並以競爭、合作、對抗來定義中美關係，中方對此並不贊同。

樂玉成稱，美方過於突出中美關係中的競爭和對抗因素，對合作則輕描淡寫，這種做法未免太消極，缺乏進取精神。

他強調，中美兩個大國之間競爭難以避免，但中方主張，中美競爭應該是你追我趕的良性競爭，而不是你死我活的惡性競爭。

2018年11月6日，中國外交部副部長樂玉成率團在瑞士日內瓦出席聯合國人權理事會第三輪國別人權審查。（Reuters）

樂玉成強調，作為對世界負有特殊責任的兩個大國，中美要全力避免對抗，尤其要避免人為製造對抗。中美還應該儘可能擴大合作，因為雙方都能從合作中受益。

樂玉成説，中美合則兩利，鬥則俱傷。合作應該是平等的、互惠的，而不是單方面提要求、拉單子。英文中「CO」這個前綴是共同的意思，不是單方面想合作就合作，於我有利的就幹，於我不利的就不幹。

樂玉成表示，中美雖然社會制度不同，但完全可以和平共處、互利合作、共同進步。中美應秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，確保中美關係健康穩定發展。

樂玉成重申，中國不是美國的對手，更不是敵人，而是美國的抗疫隊友和發展夥伴。美國不能把隊友當對手。尤其在當前面臨疫情挑戰的形勢下，中美只有攜手合作，才能共克時艱。