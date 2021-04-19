伊朗正擬定核協議草案但分歧仍在　今周將繼續談判

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-19 09:48

美國與伊朗就核協議談判取得進展，美國形容談判具建設性，伊朗則正在準備一份恢復協議的草案，並指出談判可進入最後階段。

圖為4月17日，伊朗核協議成員國代表在維也納召開會議。（Reuters）

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）4月18日接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，談判具建議性，並感受到各方都在致力恢復協定。

伊朗的首席談判代表、副外長阿拉格希（Abbas Araghchi）17日表示，會談正在形成「新的理解」，並指出伊朗將會擬定草案，作為後續談判框架。不過阿拉格希表示這並不代表雙方的分歧已經解決，形容未來的路途雖可見但並不平坦。

談判4月初在維也納展開，美國與伊朗在歐洲及中俄等國家協助下進行「間接會談」。歐盟、俄羅斯和中國的談判人員表示，會談將在本周繼續進行。

2015年伊朗與美、英、法、俄、中國和德國達成伊朗核問題全面協議。但美國前總統特朗普（Donald Trump）執政期間，不理會歐洲及其他協議成員國的反對，單方面撕毀協議，並重啟對伊朗制裁，伊朗亦重啟核計劃。新總統拜登（Joe Biden）上任後，美國表示有意重返核協議。