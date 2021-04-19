中美氣候聯合聲明被稱為罕見合作：緊張雖升級　仍能恢復氣候對話

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-04-19 14:16

為期2天的中美氣候特使會談已於4月18日落幕，雙方當天發布了聯合聲明釋放中美關係新信號。聲明指出，中美致力於相互合作並與其他國家一道解決氣候危機，包括在聯合國氣候變化框架公約和巴黎協定等多邊進程中開展合作。西媒分析聯合聲明在展示雙方合作趨向的同時，合作前景仍有待觀察。

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）於14日晚抵達上海，與中國氣候變化事務特使解振華進行為期2天的會談並於18日發聯合聲明。

《紐約時報》分析稱，儘管中美關係緊張，但兩國同意在氣候變化問題上共同努力，中美在一系列其他問題上緊張局勢不斷升級之際，「這是雙方罕見的合作示範」。

美聯社將此形容為在氣候問題上的「緊急合作」，而路透社稱之為「更有力」（stronger）的氣候變化承諾，表示這次會談標誌着世界上最重要的兩個温室氣體排放國恢復氣候對話。

而英國《衛報》認為，儘管中美發布氣候問題會談的聯合聲明，但目前尚不清楚克里的中國之行能在多大程度上促進兩國合作。

美國Axios新聞網站援引氣候變化智庫E3G的高級助理邁耶（Alden Meyer）的話説，聲明雖然很多細節有待補充，但以兩國緊張關係而言，聯合聲明的正面的表態。