博鰲亞洲論壇｜菲律賓前總統阿羅約：多邊主義才是正確方式

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-04-20 15:18

菲律賓前總統阿羅約（Gloria Macapagal Arroyo）4月19日稱，在後新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情時代，多邊主義才是正確的方式。

阿羅約當晚在博鰲亞洲論壇（Boao Forum For Asia，BFA）2021年年會論壇《打造後疫情時代國際合作新格局》上表示，後疫情時代將出現3個主要趨勢和2大策略。這些趨勢分別是中國崛起、進一步凸顯工業革命的重要，以及全球中產階級數量因新冠肺炎（COVID-19）疫情減少同時挨窮挨餓人數增加。

圖為菲律賓駐廣州總領事館4月19日發布的相片，當時熒幕顯示的女子為菲律賓前總統阿羅約。（Facebook@Philippine Consulate General in Guangzhou）

她認為，中國在構建人類命運共同體方面將起領導作用。構建人類命運共同體的領域包括履行應對氣候變化的《巴黎​協定》（Paris Agreement）、探索電子治理和全球治理，及健康衞生。

阿羅約稱，經濟方面，為促進發展中國家的利益與經濟繁榮，「我們」需推動世界貿易組織（WTO）和國際貨幣體系改革。

她覺得，隨着中國的崛起，愈來愈多國家將增加與中國的互動，中國很快將成為全球最大經濟體。