乍得總統代比在作戰前線受傷死亡　兒子成為臨時總統

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-20 22:00

非洲國家乍得（Chad）軍方發言人4月20日公布，總統代比（Idriss Deby）在作戰前線期間受傷死亡。路透社報道，代比當時在前線探訪對抗北部武裝分子的軍隊。代比的兒子卡卡（Mahamat Kaka）已獲任命為臨時總統。 乍得剛在4月11日舉行大選，初步點票結果顯示代比勝出，獲得連任。

圖為乍得總統代比2020年6月在毛里塔尼亞（Mauritania）出席會議（Reuters）

軍方發言人形容代比是在「保護國家」期間死亡，又指他在軍隊周末與武裝分子作戰時，一直指揮軍隊。俄羅斯衛星通訊社引述消息人士指，代比在衝突期間受傷，之後在醫院內不治離世。

路透社報道，由軍官組成的過渡委員會，已任命代比的兒子卡卡出任臨時總統。

執政30年 剛在大選勝出

代比現年68歲，他1990年3月創建「愛國拯救運動」並擔任黨主席，然後自1991年3月起出任乍得總統，多次連任，管治乍得30年。

乍得之前在4月11日舉行總統選舉，初步點票結果顯示代比以79.32%得票率勝出，獲得連任。

曾捲入何志平賄賂事件

代比生前曾捲入香港民政事務局前局長何志平的賄賂醜聞，事緣於2014年，何志平在塞內加爾前外長加迪奧（Cheik Gadio） 的介紹下，被指曾向代比送上2百萬元美金禮盒，希望為公司爭取生意機會，代比未有領情，被指曾憤怒地說：「為何人人都以為非洲的領導人都會貪污？」

何志平之後被美國法院裁定行賄罪名成立，代比的地位並沒有受到事件影響。