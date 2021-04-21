烏克蘭：俄羅斯軍方集結烏克蘭邊境很快將達12萬

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-21 10:44

俄羅斯與烏克蘭邊境局勢仍然緊張，烏克蘭4月20日稱，邊境俄軍數量很快將達12萬，衞星照片也顯示俄羅斯在烏克蘭附近擴大軍事集結。

據路透社4月20日報道，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在新聞發布會上表示，「俄羅斯軍隊繼續向靠近我們東部、東北部和南部的邊界地帶集結。在大約一周的時間內，預計俄軍總兵力將達12萬人。」

「這並不意味着他們將停止增兵。」庫列巴強調，「儘管烏克蘭不想與俄羅斯發生衝突，但莫斯科是不可預測的。呼籲西方國家對俄羅斯實施新一輪經濟制裁」。

與此同時，衞星照片顯示俄羅斯在克里米亞和烏克蘭附近基地部署的戰機規模比之前披露的更大，提高了俄羅斯進行軍事干預的能力。

圖為2021年4月15日，在克里米亞黑海沿岸的Opuk訓練區，野外醫院和部隊帳篷的詳細衞星圖像。（Reuters）

美國《華爾街日報》提到，這些照片顯示，蘇-30戰鬥機在克里米亞的一個空軍基地跑道上一字排開。這些戰機在3月底尚未出現在該地點。

這些照片還顯示，俄羅斯部署在克里米亞半島上的其他軍事單位包括空降部隊、機動步兵和裝甲部隊、攻擊直升機、煙霧機、偵察無人機、干擾設備和一家軍隊醫院。

美國一些現任和前任官員表示，這些部隊以及照片中顯示出在該地區其他地方部署的蘇-34戰機、蘇-30戰機、蘇-27戰機、蘇-25戰機和蘇-24戰機加強了莫斯科脅迫烏克蘭的政治影響力。