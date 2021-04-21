疑涉華黑客用VPN漏洞入侵歐美政府與防務企業　駐美使館堅決反對

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-21 13:37

美國網絡安全公司火眼（FireEye）4月20日稱，數月來至少有2組被指有中國在背後支持的黑客，利用一個新的美國Pulse Connect Secure（PCS）虛擬專用網絡（VPN）設備漏洞入侵歐、美政府、防務業及金融企業。

中國駐美使館發言人劉鵬宇稱，中國堅決反對並且堅定打擊各種形式的網絡攻擊，他稱FireEye的說法是不負責任且帶有惡意的。

FireEye及總部位於猶他州的資訊科技公司Ivanti都沒說黑客目標是什麼機構，僅稱包括歐洲及美國政府機構，以及以美國為基地的、「你會預期中國政府感興趣的」防務公司。Carmakal稱那些受害人是非常出名。

聲明中稱，黑客利用其Pulse Connect Secure數個已知以及1個新發現的缺陷進行入侵。它稱受影響用戶數量有限。

FireEye在與Ivanti聲明同時發布的報告中，稱懷疑至少1組黑客是代表中國政府行動的。FrieEye是在20日發表網誌指出此事。

Ivanti稱會在5月初提供補丁。

圖為4月20日鏡頭下美國國土安全部網絡安全與基礎設施安全局發布的警訊。（AP）

Mandiant高級副總裁Charles Carmakal在報告發表前說：「我們懷疑另一個對象，與中國的舉措以及收集的資料一致。」Mandiant是Fireye的分支。

Carmakal說，是次行動與APT5的手法有一些相似。FireEye曾稱觀察到一個它稱為APT5、有中國政府資助的黑客組織，指控它專注於電訊和科技公司。