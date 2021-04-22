巴基斯坦俾路支省內政部長：中國大使顯然是襲擊目標

撰文： 許懿安 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-22 11:55

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）一家5星級酒店外停車場4月21日發生懷疑自殺式炸彈襲擊，造成最少4人死亡12人受傷。中國駐巴基斯坦大使等4人代表團在酒店下榻，所幸事發時外出，避過一劫。省內政部長已與中國大使會面，他稱大使顯然是襲擊目標。

爆炸發生後，俾路支省內政部長蘭戈維（Ziaullah Langove）出席記者會時稱，區內有恐怖份主義浪潮：「我們的人涉及這些恐怖主義行為。」他補充說，事前沒接獲威脅或警報。

蘭戈維稱中國駐巴基斯坦大使顯然是襲擊目標。

蘭戈維稱：「我剛與中國大使會面，而他精神很好。」他稱調查工作會探明案中襲擊目標。

巴基斯坦反恐部已派員到場調查。

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事發於21日晚上10時許，當局指一輛車在駛進名為Serena Hotel停車場後隨即發生爆炸，停車場多架汽車起火，造成最少4人死亡12人受傷。爆炸聲巨大，酒店和附近一些建築物玻璃被震碎。

出事酒店位於奎達市、名為Shahrah-e-Zarghun的街道。

警方初步調查發現，爆炸是由藏在車內的炸彈引致，它是被引爆的。爆炸嚴重到，巨響遠至數公里外都可聽到。

武裝組織巴基斯坦塔利班運動（TTP）事後承認施襲，表示發動自殺式襲擊。巴基斯坦內政部長阿邁德（Sheikh Rashid Ahmad）指事件是恐怖襲擊，又質疑是印度在幕後操控事件，當局正在調查事件動機。

圖為4月21日，巴基斯坦奎達爆炸發生的酒店。爆炸後停車場的車輛發生大火。（Reuters）

中國駐巴基斯坦大使農融等4人代表團，據悉在同一間酒店下榻。不過4人當時不在酒店，逃過一劫。中國駐巴基斯坦大使館暫時未對爆炸事件作評論。