捷克再驅逐俄羅斯外交人員出境　斯洛伐克跟隨

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-04-23 07:14

捷克宣布再驅逐63名俄羅斯外交人員出境。外交部長庫爾哈內克（Jakub Kulhánek）4月22日表示，俄羅斯駐布拉格使館人員數量5月底前將被降到與捷克駐莫斯科使館人員數量水平。

庫爾哈內克21日要求俄方22日午時前讓被俄方驅逐的20名捷克外交官返回莫斯科，否則將讓俄使館人員數量減少到與捷克使館人員數量相同。他指，由於俄方沒有回應要求，決定根據維也納公約第十一條，將俄羅斯駐布拉格使館人員數量減少到捷克駐莫斯科使館的人員人數。

俄羅斯外交部稱，俄羅斯將回應捷克要減少俄羅斯駐捷克使館人員的決定。外交部傳召捷克駐俄羅斯大使。外交部指，俄羅斯要求進一步削弱捷克駐莫斯科大使館人員數目。

至於捷克駐俄羅斯大使則說，「暫時」將繼續於莫斯科工作。他還說，俄羅斯外交部向他對現在的情況和兩國關係做出正式回覆，但沒有透露具體的內容。

俄羅斯駐捷克大使茲梅耶夫斯基（Aleksandr Zmeyevsky）同日也到達捷克外交部舉行會面。

斯洛伐克同日宣布驅逐3名俄羅斯駐布拉迪斯拉發使館人員出境，為首個北約盟友以同樣行動對捷克表達支持。總理黑格爾（Eduard Heger）說，3名工作人員必須7天內離開斯洛伐克。