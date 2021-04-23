英國會認定新疆問題是種族滅絕　中國批評罔顧事實蓄意抹黑攻擊

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-23 10:04

英國議會通過決議認定中國新疆發生「種族滅絕」，中國駐英國大使館回應並譴責英國議會此舉「違反國際法」。

據路透社報道，英國議會下院4月22日通過一項決議案，譴責中國新疆地區發生「大規模侵害人權」的行為和罪行，將其定性為「種族滅絕」。

決議沒有約束力，這意味着將由約翰遜政府決定下一步採取什麼行動。

英國外交部亞洲事務國務大臣亞當斯（Nigel Adams）再次向議會闡明瞭自己的立場，即任何將新疆侵犯人權行為描述為「種族滅絕」的決定，都必須由「有資格的」法庭做出。

評論稱，英國議會呼籲約翰遜政府採取行動，結束議員們所稱的中國新疆地區的「種族滅絕」，從而加大對英國大臣們的壓力，要求他們進一步批評中國政府。

據中國駐英國大使館網站消息，館方發言人就英國議會下院通過涉疆動議答記者問。

中國駐英國大使館發言人表示，英國議會下院部分議員罔顧事實與常識，蓄意抹黑攻擊中國，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

發言人指出，中國對新疆維吾爾族等實施「種族滅絕」是違反國際法的彌天大謊。「英國議會部分議員妄自斷言新疆存在『種族滅絕』，這是荒謬至極的世紀謊言，是對中國人民的極大侮辱和侵犯，也是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏。」

發言人説，涉疆問題的本質是反暴恐、去極端化、反分裂的問題，事關中國主權、領土完整和國家安全。

新疆已連續4年多沒有再發生暴恐案件。近年來，新疆維吾爾族人口持續增長。事實證明，新疆從來就不存在什麼「種族滅絕」，中國更沒有犯什麼「反人類罪」。「污稱新疆存在『種族滅絕』，純粹是打着人權的幌子就涉疆問題上搞政治操弄。」

發言人強調，中方堅決反對英方橫加干涉中國內政。中方要求英方正確看待新疆發展和涉疆問題，切實尊重中方核心利益和重大關切，立即糾正有關錯誤做法。