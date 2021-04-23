菲律賓軍方準備學中國　開始南海造島

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-04-23 18:06

菲律賓武裝部隊總司令索貝哈納（Cirilito Sobejana）4月22日透露，準備學習中國開始在南海造島。

美國《紐約時報》認為，中國捕魚船隊正幫助政府在海上打造更大的影響力，這些船隻大小可能是海軍巡邏艇的兩倍，這些漁民已幫助在與鄰國有領土爭端的水域建立了島嶼定居點。圖為2021年4月15日，菲律賓海岸警衞隊公開牛軛礁附近海域照片。（Reuters）

據法新社4月23日報道，索貝哈納22日在菲律賓軍方舉行的網上記者會提到，為了宣示主權，菲律賓軍方正考慮參照北京方法，在西菲律賓海島礁上興建設施。西菲律賓海是菲律賓主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

索貝哈納稱，菲律賓軍方已將提案送交直屬總統府的「西菲律賓海國家工作小組」（NTF-WPS）審議。「我們已經在思考如何強化我們在那個地區（西菲律賓海）的地位。我們正考慮在那些區域建造設施的想法，就像中國正在做的，當然（是否動工）取決於西菲律賓海國家工作小組的明智決定」。

索貝哈納特別提到，菲律賓軍方將持續尋求各種手段，以和平方式維護菲律賓在西菲律賓海主權，只有萬不得已下才會選擇在西菲律賓海開戰。菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）也多次重申，在南海問題上，因承擔不起與北京兵戎相見，馬尼拉只能透過外交努力維護菲律賓的權利。