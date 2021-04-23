緬甸局勢｜軍方發言人：不會允許緬甸成為第二個敘利亞

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-23 19:23

東盟（ASEAN）領導人4月24日將舉行峰會，討論緬甸局勢。在峰會前夕，緬甸軍方發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）接受俄羅斯衛星通訊社採訪時稱，軍方不會允許緬甸成為第二個敘利亞。

俄羅斯衛星通訊社4月22日報道，佐敏吞向記者表示「西方國家想在這裏看到和敘利亞一樣的情況。但我們想堅決地回答，這在我們的國家不會發生。」

緬甸政變：圖為4月17日，印尼雅加達民眾參加踏單車示威，聲援緬甸反政變的示威者。（Reuters）

佐敏吞指，軍方把緬甸抗議活動分為幾個階段，第一階段是2月14日前，指「那時候是真正的和平抗議者，他們希望民主。」第二階段開始於2月第二個周末，他指當時和平抗議者開始破壞政府機制，成立公民抗命運動，組建影子政府，他認為抗議者干擾公務員和民眾生活，誘使青年上街，至於執法人員則是「表現出了耐心」。

佐敏吞批評抗議者從2月底起改變策略，開始粗暴攻擊地方執法機關，他稱所有示威者都有武器，「看起來像恐怖分子」。他又指控美國索羅斯基金會參與資助緬甸騷亂。

緬甸反政變示威：圖為4月15日緬甸示威者在仰光集會時，展示寫有口號的鈔票。（AP）

緬甸軍方在2月初發起政變，軟禁昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）等人，引發國際關注，各地民眾多次示威反對政變，示威遭軍方鎮壓，軍警出動橡膠子彈、水炮車甚至是實彈，引來西方多國與人權組織批評。

援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）4月中估計，自政變發生以來，緬甸有超過700人在示威期間死亡。