美國派遣轟炸機協助撤出阿富汗　航母續部署中東

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-04-24 06:45

美國五角大樓發言人科比（John Kirby）4月23日表示，國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）決定繼續部署「德懷特．艾森豪威爾」號航空母艦於中東，協助保護美軍和盟軍順利撤出阿富汗。

科比表示，國防部長批准航空母艦部署中東「一段時間」，兩架美國空軍B-52轟炸機也已經抵達區內。他指，或將派遣額外部隊前往阿富汗協助撤軍，但拒絕透露細節。兩名國防部官員較早前指，國防部將派出數以百計的美國陸軍遊騎兵。

《華爾街日報》引述官員説，對於安排撤軍的軍事規劃者來説，塔利班武裝力量的反應構成不確定因素，可能使到美國的撤軍行動變得複雜。他們説，撤軍可能帶來的挑戰，促使美國臨時增加部署。

總共有2.5萬至3萬人必須於未來幾個月離開在阿富汗，包括所有美國軍隊、美國承包商、來自其他國家的承包商以及北約部隊。

美軍指揮官還擔心美軍撤離阿富汗時對將遭到塔利班襲擊。總統拜登（Joe Biden）宣布美國的撤軍計劃後，塔利班一再警告，或對前政府承諾遵守的5月1日撤軍日期之後仍未撤走的人採取行動。官員說，他們警告塔利班，對軍隊的任何攻擊都會導致美國的積極回應，包括空襲。

部份離開阿富汗的美軍將被重新部署到亞洲各地。官員說，這些剩餘部隊將使拜登政府能夠於附近保持軍事和情報收集能力。美國尚未確定這些部隊將駐紮的地方。