印度疫情下醫院爆「缺氧危機」　十個煲九個蓋問題難解｜新聞背後

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-04-24 16:48

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情繼續惡化，4月24日公布單日新增逾34萬宗確診，再創全球新高。在疫情急速升溫下，當地火葬場、醫院都不堪負荷，尤其是醫院、療養院面臨的「缺氧危機」，成為抗疫之下的最大噩夢。

印度疫情：4月22日在新德里，一間醫院貼出告示說明醫院因未能得到醫用氧氣供應，只能停收新症（Reuters）

部份醫院停收新症

印度目前新增的確診個案達到單日超過30萬宗，較2020年9月中的每日約9萬宗大幅上升，在此情況下，除了病床不足，醫用氧氣更是成為搶手貨，在疫情重災區如德里，多間主要醫院已出現氧氣短缺危機，部份醫院直接在Twitter發文「求救」，也有醫院停收新症，甚至無奈要求已入住的病人離院。

↓醫院網上發文求救↓

SOS - Less than an hour's Oxygen supplies at Max Smart Hospital & Max Hospital Saket. Awaiting promised fresh supplies from INOX since 1 am. @drharshvardhan @msisodia @PMOIndia @ArvindKejriwal @PiyushGoyal @SatyendarJain over 700 patients admitted, need immediate assistance 🙏🏼 — Max Healthcare (@MaxHealthcare) April 23, 2021

病人因「缺氧」死亡

在中央邦（Madhya Pradesh），賈巴爾普爾市（Jabalpur）一間私營醫院4月22日深夜發生醫用氧氣短缺、5名新冠病人因而身亡的事件；在德里一間醫院，4月23日晚上有20名病人同樣因醫用氧氣短缺而死亡，醫院表示「本來在下午5時應可獲供應3.5公噸氧氣，但最後到了午夜才運到，那時已有20名患者死亡。」

印度疫情：4月23日在新德里，民眾排隊輪候把氧氣瓶充氣，以醫治新冠肺炎病人（AP）

為何有「缺氧危機」？

危機背後的原因之一當然是疫情升溫，在4月12日，印度的總醫用氧氣需求為3,842公噸，但隨着確診數字暴增，數字已升至超過6,700公噸，但事實上，按照總理辦公室4月22日的說法，政府當天安排分配共6,822公噸的液態氧氣到20個疫情重災地區，此數字是高於這些地區的總需求數字6,785公噸。

那為何還會「缺氧」？當地的更大問題是分發問題，醫用氧氣未能準時運送到醫院病床，原因涉及生產工廠距離太遠、分發網絡正承受巨大壓力、規劃欠佳等。

重災區德里本身沒有製造氧氣的生產工場，只能依靠鄰近地方運輸氧氣，但鄰近的哈里亞納邦（Haryana）、北方邦（Uttar Pradesh）自顧不暇，更難向德里供應氧氣，結果德里要向更遠的地方求助，部份邦的運送距離超過1000公里。另一方面，儲存及運送液態氧氣需用特製氧氣罐，而這些氧氣罐的數量有限；運送的貨車也要遵守特別規則，如更慢的時速、避免在夜間行駛等。

在疫情不斷蔓延之下，部分邦的地方官員更是希望留下更多氧氣備用，阻撓把氧氣運輸到邦外。結果以4月21日為例，德里理論上本應可獲分配378公噸氧氣，但最後只收到177公噸。

印度如何解決危機？

印度政府目前已啟動計劃，使用鐵路、空軍飛機來運送氧氣罐，另外又將從德國進口23個流動式的製氧設備。當地企業則進口特製的容器以運輸氧氣，政府並下令把一些本來儲存其他氣體的容器，改為用來運輸氧氣。

印度政府希望加快分發醫用氧氣速度，但路透社指出，部分專家提出憂慮，擔心確診個案在未來數周再大幅上升，令「缺氧危機」更大。事實上，印度在解決當前的醫院缺氧危機之餘，還需吸取疫情升溫的教訓，在3月到4月，當地連續舉辦多場地方選舉、慶祝傳統宗教節日如「灑紅節」、「大壺節」等，被視為4月疫情大爆發的原因，如何避免事情再次發生及疫情升溫，同樣重要。