印度疫情｜12個國家或地區禁飛　宣布對印「落閘」

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-25 16:03

印度的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情失控，疫情最新數據顯示，單日新增病例連續4天超30萬。全球已有12個國家和地區限制來自印度的航班。

據《印度斯坦時報》報道，4月25日公布的數據顯示，印度新冠肺炎單日新增病例連續第四天突破30萬。

印度衞生和家庭福利部（MoHFW）於當地時間4月25日上午表示，在過去24小時內，印度全國各地新發現349,691確診病例，累計確診個案16,960,172，其中死亡個案為192,311人。

4月22日，印度首次錄得超過30萬例病例，當日新增達314,835例病例。

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據《印度快報》4月25日報道，由於印度新冠肺炎疫情持續惡化，截至24日，全球已有12個國家和地區限制來自印度的航班，包括伊朗、科威特、英國、新加坡、加拿大、阿曼和阿聯酋等。

4月19日，英國政府將印度列入旅行「紅色清單」，規定從當地時間23日凌晨4時起，在旅行前10日曾到過印度的非英國和愛爾蘭籍的公民將被禁止入境英國，從印度入境英國的英國和愛爾蘭公民將必須接受10日強制隔離。

4月22日，加拿大政府宣布，從當地時間晚上11時30分開始，禁止所有來自印度的航班入境，為期30天。新加坡政府同日也宣布，禁止過去14天到過印度的非新加坡公民入境或轉機。阿聯酋也在22日表示停飛來自印度航班。

印媒稱，最新加入限制印度航班行列的兩個國家，是科威特和伊朗。

科威特民航總局表示，從24日起，科威特已暫停所有來自印度的直飛商業航班。伊朗民航部門則宣佈，自25日起，暫停與印度之間的全部航班，以防變異新冠病毒傳入。