印度疫情高燒　莫迪反稱見群眾聚集高興　衛生意識及抗疫手法挨批

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-25 17:17

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）單日新增確診個案持續創新高。總理莫迪（Narendra Modi）的抗疫手法被國民批評。他4月17日在一場集會上指，他看到有大批民眾出席公開集會，對此感到高興。

印度新聞網站昆特（The Quint）24日指，莫迪在西孟加拉邦（West Bengal）的一場集會上發表這言論。

報道稱，莫迪發言時，正值國民為患上新冠肺炎的親人苦苦尋找醫院床位、氧氣樽、藥物、及其他必需品的時候。

印度新冠肺炎疫情：圖為4月22日，印度艾哈邁達巴德一間醫院外有大批救護車排隊，等候將車上的新冠肺炎病人送院。（AP）

बंगाल को विकास रोकने वाली नहीं, डबल इंजन की सरकार चाहिए। बंगाल की बीजेपी सरकार आपको लाभ पहुंचाने वाली हर उस योजना को लागू करेगी, जिसे दीदी की सरकार ने रोका हुआ है। pic.twitter.com/ZPc4plugNW — Narendra Modi (@narendramodi) April 17, 2021

《印度斯坦時報》25日報道，莫迪在電台節目上警告國民不要被有關疫苗的謠言欺騙。他促請所有人只透過可靠的來源獲取新冠病毒的資訊。新華社25日稱，莫迪22日召開高級別會議，要求增加國內醫用氧氣的生產和供應。

半島電視台（Al Jazeera）19日報道，社交媒體用戶批評莫迪在地方選舉的集會上向數以萬計民眾演講，以及允許印度教教徒為慶祝節日而聚集。自17日開始，網民在Twitter上使用#ResignModi和#SuperSpreaderModi標籤，分別要求莫迪辭職，以及指他是「超級傳播者」。