印度疫情高燒　莫迪反稱見群眾聚集高興　衛生意識及抗疫手法挨批

即時國際
撰文：
最後更新日期：

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）單日新增確診個案持續創新高。總理莫迪（Narendra Modi）的抗疫手法被國民批評。他4月17日在一場集會上指，他看到有大批民眾出席公開集會，對此感到高興。

印度新聞網站昆特（The Quint）24日指，莫迪在西孟加拉邦（West Bengal）的一場集會上發表這言論。

報道稱，莫迪發言時，正值國民為患上新冠肺炎的親人苦苦尋找醫院床位、氧氣樽、藥物、及其他必需品的時候。

印度新冠肺炎疫情：圖為4月22日，印度艾哈邁達巴德一間醫院外有大批救護車排隊，等候將車上的新冠肺炎病人送院。（AP）

《印度斯坦時報》25日報道，莫迪在電台節目上警告國民不要被有關疫苗的謠言欺騙。他促請所有人只透過可靠的來源獲取新冠病毒的資訊。新華社25日稱，莫迪22日召開高級別會議，要求增加國內醫用氧氣的生產和供應。

半島電視台（Al Jazeera）19日報道，社交媒體用戶批評莫迪在地方選舉的集會上向數以萬計民眾演講，以及允許印度教教徒為慶祝節日而聚集。自17日開始，網民在Twitter上使用#ResignModi和#SuperSpreaderModi標籤，分別要求莫迪辭職，以及指他是「超級傳播者」。

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。