印度疫情何時見頂？專家預測　稱屆時活躍個案或有38至48萬

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-26 17:59

據印度報業托拉斯（PTI）4月25日報道，根據印度理工學院（IIT）科學家設計的數學模型，印度第二波疫情（編按：科學家指的是活躍個案，即是「正患病的人」）可能在5月14日至18日期間到頂，個案宗數為380,000至480,000，而新增感染個案會在未來10天到頂，宗數或為440,000。

印度疫情失控，病例激增，火葬場不堪重負（點擊大圖瀏覽）：

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印度理工學院的科學家們採用Sutra模型，預測印度活躍個案（active infection）以及每日新增確診個案數字變化。

IIT科學家格拉沃爾（Manindra Agrawal）稱，活躍個案見頂日期料為5月14至18日（個案宗數380,000至480,000），而單日新增感染個案會在5月4日至8日見頂，個案宗數為340,000至440,000個。

格拉沃爾進一步解釋，呼籲人們不要混淆2個高峰，單日新增確診個案是人們通常在觀察的數字，而活躍個案數字，會在單日新增確診個案見頂約10天後反映出來。

見頂時機與數值更新，意味印度的活躍個案將持續增加，至約5月中，之後才會回落。如果現有的模型顯示的趨勢是對的，5月中高峰的數字，會是印度2020年9月17日第一個高峰約4倍，當時的活躍個案有逾1,000,000個。

來到4月25日，印度活躍個案有2682751個。