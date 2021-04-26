緬甸局勢｜昂山素姬案聆訊押後至5月10日

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-26 21:51

緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）遭軍方扣押，她被控6項罪名。法媒4月26日報道，她的律師敏敏梭（Min Min Soe）當日指，與案件進度有關的聆訊再被押後至5月10日舉行。

緬甸政變：圖為4月26日，緬甸仰光一名反政變示威者看着國務資政昂山素姬的肖像。（AP）

法國傳媒26日引述敏敏梭稱，她認為昂山素姬不能看新聞及電視，不認為她知道國內現時的情況。

路透社26日報道，敏敏梭指昂山素姬當日以視像形式出席聆訊。她的另一名代表律師Khin Maung Zaw稱，她的6宗案件沒在26日進行聆訊，以及她再求要求與律師面對面見面。

Khin Maung Zaw稱，法庭仍未就她的要求做出決定。

緬甸軍方2月1日發動政變奪權，將時任國務資政的昂山素姬及時任總統溫敏（Win Myint）等人拘禁。大批民眾自2月2日起上街示威，迄今已83天。軍方2月底3月初大力鎮壓，迄今逾740人在抗爭中死亡，情況引起國際社會關注。東盟領導人4月24日在印尼召開峰會討論緬甸局勢，緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）有出席。與會者會後達成5點共識，包括立即停止暴力，以及與緬甸各方進行對話等。

緬甸部分民眾對敏昂萊的承諾嗤之以鼻，社運人士發起不合作運動，呼籲人們自26日起停止繳交電費和償還農業貸款，以及不要送孩子去上學。