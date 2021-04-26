日本核廢水｜IAEA擬成立工作組　中國專家獲邀加入

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-04-26 21:12

日本決定將福島核廢水排放入海，並將在兩年內正式行動。中國已獲邀加入相關工作組。

在中國外交部4月26日的記者會上，有記者提問説：「國際原子能機構（IAEA）正推進就日本擬將福島核事故污水排海一事成立技術工作組，國際社會高度關注相關進展。據報道，韓國已經表示機構確認其參與工作組，我的問題是中方是否要求加入工作組，是否已就此與國際原子能機構協商了。」

對此，發言人汪文斌回答説，中方主張國際原子能機構儘快成立包括中方等利益攸關方在內的技術工作組，就日本福島核污染水處置方案，後續落實與國際評估和監督等開展工作。

他還説，中方就此同國際原子能機構保持着密切的溝通協調，機構正積極籌建相關的技術工作組，日前已向中方確認，將邀請中國專家加入工作組，中方將全力支持機構的後續工作，日方在啟動核污染水排海之前，應該切實滿足中方等利益攸關方和國際社會的關切。

汪文斌還強調，日本福島核事故是全球發生的最嚴重核事故之一，日本政府不顧國內外的質疑和反對，在未窮盡安全處置手段、未全面公開相關信息，未與周邊國家和國際社會充分協商的情況下，單方面決定以排海方式處置福島核電站事故核污染水，此舉極不負責任，不僅直接危害日本周邊國家人民的切身利益，也威脅全球海洋環境和國際公共健康安全。中方作為重要利益攸關方對日方不負責任的做法，存有嚴重關切，這理所當然。