比利時駐韓大使夫人：願意就涉嫌掌摑店員事件接受警方調查

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-26 22:00

比利時駐韓國大使萊庫耶（Peter Lescouhier）妻子相雪秋（Xiang Xueqiu）4月初捲入涉嫌掌摑店員事件，經過近三周後，萊庫耶26日通知韓國政府，指妻子準備就事件接受警方調查。

韓國外交部一名官員向韓聯社表示，萊庫耶親自致電外交部，指他會安排時間讓妻子接受調查。首爾方面回應稱，認為相雪秋直接向受害者道歉是更有效解決事件的方式，萊庫耶則表示她了解這個需要。

比利時駐首爾大使館3月23日在Facebook上載大使萊庫耶的圖片。（比利時駐首爾大使館Facebook帳戶圖片）

這宗事件發生於9日，相雪秋到訪首爾龍山區一間服裝店，由於她當時身穿與店內同一牌子服飾，因此有店員詢問她是否已經付款。相雪秋之後掌摑兩名店員，事件曝光後，警方進行調查。

比利時駐韓國大使妻子涉襲擊他人：圖為4月19日公布的閉路電視片段，顯示一名女子（箭咀示）在韓國首爾服裝店掌摑他人。（韓國文化廣播電台片段截圖）

比利時駐韓國大使館22日在Facebook發文，稱萊庫耶對事件感到真誠懊悔，並希望為妻子的行為道歉，但他指相雪秋在上周初中風後一直住院，因此不能回應警方調查，只要情況許可，她會配合調查。