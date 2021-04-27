日本抗議中國公布釣魚島地貌調查報告

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-04-27 15:57

中國政府4月26日公布釣魚島（日本稱尖閣諸島）地貌調查報告，日本方面隨即發聲，稱中國此舉改變不了該島屬於日本領土的現狀，並表示已向北京提出抗議。

據日本《產經新聞》報道，日本內閣官房長官加藤勝信4月27日在記者會上稱，已經通過外交渠道向中國提出抗議。他説：「報告含有尖閣諸島資源管理、生態環境保護等表述，違背尖閣諸島是我國（日本）固有領土的立場。」

針對中國公布釣魚島地貌調查報告，日本內閣官房長官加藤勝信稱已向北京提出抗議。（AP）

加藤勝信還強調：「尖閣諸島在歷史和國際法上都屬於日本領土，即使中方對尖閣諸島及其周邊的海域地形開展調查並公布報告，也不能改變這一事實。」

日本共同社則援引相關人士透露，日本外務省4月26日以中國公布尖閣諸島地形報告前提是中國擁有主權的主張為由，通過東京和北京的外交渠道提出了抗議。

4月26日，中國自然資源部在官方網站刊發了《釣魚島及其附屬島嶼地形地貌調查報告》，公布了釣魚島及其附屬島嶼的真實面貌。

官方稱，該調查報告基於長期的歷史調查數據，並採用最新高分辨率衞星遙感等調查方式，獲取了釣魚島及其附屬島嶼的海島和30米以淺區域最新地形數據，編制了最新大比例尺海島地形地貌專題圖。