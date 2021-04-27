新冠肺炎｜美國貿易代表與輝瑞阿斯利康討論　豁免部分知識產權

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-27 23:10

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）4月26日與美國藥廠輝瑞（Pfizer）和英國阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）的高級行政主管舉行視像會議，討論豁免產品某些知識產權的提議，以應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情。

路透社26日報道，戴琦與輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）討論時，她強調，她承諾與其他世界貿易組織（WTO）成員國合作，一起應對這場危機。美國貿易代表處（USTR）說，戴琦提及的事，包括應付全球疫苗產量與分配的關鍵差距時，發展中國家在任何解決辦法中所擔任的角色。

美國貿易代表戴琦：圖為美國貿易代表處於3月19日在Twitter上發布的照片，美國貿易代表戴琦宣誓就職。（United States Trade Representative Twitter）

戴琦亦已與阿斯利康美國業務負責人多伯（Ruud Dobber）討論有關問題，以及白宮向有需要國家分享多達6,000萬劑阿斯利康疫苗的決定。USTR稱，兩人討論增加疫苗產量、全球衞生問題、以及豁免知識產權的提議。

印度及南非向世貿提議，豁免部份世貿協議下與貿易相關的知識產權。世貿成員國準備在30日開會討論，惟華府及其他大國曾表明反對。