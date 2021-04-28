美國《無盡前沿法案》將推遲至少兩周討論　旨在科研上與中國競爭

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-28 10:51

美國一項旨在與中國競爭的立法提案將推遲在參議院進行討論。美國參議員稱，議員們需要更多時間「達成一些共識」。

2021年4月15日，美國總統拜登在白宮發表講話。（AP）

據路透社報道，美國參議院共和黨人和工作人員4月26日表示，美國一項為基礎和先進技術研究撥款1,120億美元的立法提案，將被推遲至少兩周，美國推出這項法案的目的是應對來自中國日益增長的競爭。

美國參議院商務委員會（Senate Commerce Committee）於4月21日正式提出了這項名為「無盡前沿」（Endless Frontier）的跨黨派法案，原計劃於4月28日進行辯論。

但參議院共和黨人表示，有超過230項修正案提交審議，「無盡前沿法案」（Endless Frontier）的相關討論要等到參議院休會一周後，即5月10日之後進行。

參議院商務委員會共和黨領袖威克（Roger Wicker）對記者表示，議員們需要更多時間「達成一些共識」。

共和黨參議員Todd Young的發言人表示，該法案「本周不會在委員會上舉行聽證，但我們預計（參議院）休會後會進行」。

「無盡前沿法案」在2020年首次提出，呼籲在5年內撥款1,100多億美元來推進美國科技研發。

法案由參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與共和黨主要發起人Todd Young等人發起，還將授權另外100億美元，指定至少10個地區性技術中心，並建立一個供應鏈危機應對計劃，以解決半導體晶片短缺等影響汽車生產的問題。