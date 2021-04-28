巴西稱俄羅斯「衛星V」疫苗無法證明安全　拒絕進口申請

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-28 13:03

巴西衛生監管機構4月26日拒絕進口俄羅斯「衛星V」（Sputnik V）新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗的申請，理由是未有足夠證據顯示疫苗安全和有效。

圖為4月4日，巴基斯坦一間醫院展示的俄羅斯衛星V疫苗。（Reuters）

巴西衛生監管局（Anvisa）發聲明表示，俄羅斯衛星V疫苗提供的開發及臨床數據不足，又表示疫苗使用的腺病毒技術，可能會導致免疫力低下或呼吸系統出現問題的人，在接種疫苗後出現疾病甚至死亡。

當局在3月收到多個州份提交進口合共3,000萬劑衛星V疫苗的申請，相信有關的決定將影響多州的疫苗接種計劃。

克里姆林宮回應指，俄方並不知道巴西所稱欠缺的數據是什麼，表示他們已提供了足夠資訊。克里姆林宮指俄方會繼續履行與巴西簽署的合約，並會補交若發現出現遺漏的數據。

負責投資開發疫苗的俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund, RDIF）則發表聲明，指沒有證據顯示疫苗使用的腺病毒有自行複製的能力，又指出全球有數十個國家批准使用衛星V疫苗，批評巴西的決定是基於政治考慮。聲明又批評美國曾向巴西施壓，要求巴西拒絕購買俄羅斯疫苗。

《刺針》（The Lancet）期刊在2月時曾刊載研究報告，指衛星V疫苗的有效率高達91.6%。