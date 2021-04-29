東京奧運｜防疫新指引如全面隔離運動員：禁到旅遊區　須獨自用餐

撰文： 許懿安 張子傑 最後更新日期： 2021-04-29 12:51

東京奧運尚有58天便舉行，惟包括東京在內日本廣泛地區的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未有緩減跡象。東京奧組委公布防疫新指引，規定相當嚴厲，包括禁止運動員往旅遊區觀光，亦不准乘搭公共交通工具。他們只能在指定地點如酒店餐廳以及個人客房用餐。

日本奧運組織委員會4月28日已稱，選手及密切接觸者屆時將會每日接受新型冠狀病毒檢測。之前他們是被要求每4天檢測一次。

參賽者會在起飛赴日前96小時進行檢測，並要求他們在離境前2周將社交接觸減至最少。

奧組委鼓勵約1.5萬名運動員、裁判、官員、贊助商及媒體人員接種疫苗。主辦單位曾稱希望所有參賽者都接種。但日本本土僅1%的人已接種，達成這要求的機會已變得渺茫。

圖為國際奧委會主席巴赫4月28日與東京奧組委舉行會議，東京都知事小池百合子亦以視像形式出席（圖右熒幕中），東京奧運及殘奧大臣橋本聖子則在東京現場出席。（AP）

圖將傳染機會降至最低

委員會公布最新賽事簡介，當中提到所有參加者除飲食、睡覺、訓練和比賽外，連領獎時刻須戴口罩。

他們在媒體混合區（Mixed Zone）接受訪問不可長過90秒，惟期間可暫時除下口罩。大會將使用懸吊式咪高峰，確保運動員與記者保持2米距離。

簡介同時要求，參與者不應到訪遊客區、商店、餐廳、酒吧及健身室，亦不可使用公共交通工具，將他們與非參賽人員的互動將減至最少。媒體工作人員及官員等，都被呼籲單獨吃外賣餐點。

另外大會要求所有赴日人員持有智能電話，大會亦會額外向運動員提供電話。

圖為2021年4月22日，日本愛媛縣砥部町舉行東京奧運聖火傳遞期間，有工作人員舉起指示提醒人避免聚集和要戴口罩。（美聯社）

閉門作賽仍有可能

目前日本的疫情反彈，包括首都東京在內多個地方已經再次實施緊急事態宣言，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）28日與東京奧組委舉行會議時表示，對於有關決定表示理解，同時承諾舉辦一個安全而成功的奧運會。

東京奧組委主席橋本聖子則認為，希望奧運舉行時可以盡量容納更多觀眾入場，但目前仍然不會排除閉門作賽的可能。至於日本是否容許本土觀眾入場，當局會在6月有決定。