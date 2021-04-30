新冠肺炎｜日本東京單日新確診個案再度破千　變種病毒株肆虐

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-04-30 02:16

日本東京都4月29日宣布新增1,027宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，是1月28日以來單日新個案再度破千。東京都健康安全研究中心的數據顯示，19日起一週內新增個案有約六成都是傳染力強的變種病毒株N501Y。

都政府表示，1,027名新增患者從年齡來看，20多歲最多，有282人；病情容易變得嚴重的65歲以上長者有84人。累計病例達到138,378宗。留院的重症患者較前一天增加5人至58人。東京都最近七天日均感染人數增至782.1人，為上週的114.3%。

東京都健康安全研究中心的數據顯示，連同可能減弱疫苗效果的變種病毒株E484K，變種病毒株佔一週個案約九成。都內還發現印度的雙重變種病毒株。

圖為2021年4月29日，日本東京都澀谷有人橫過馬路。（美聯社）

東京都1月7日錄得破紀錄的2,520宗單日新確診個案，之後從2月到3月初數字回落，直到3月中旬開始反彈。共同社引述都政府官員指，都政府未能阻止人的流動，促請居民留家。

日本同日新增5,918宗確診個案，為第二次緊急事態宣言完全撤銷以來最高。按照都道府縣計算，大阪府新增確診個案最多，有1,172宗。