白宮附近「神秘襲擊」　受害者遭遇疑與部分美國駐外職員相似

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-04-30 12:21

美媒4月29日稱，美國在調查本土發生2宗神祕無形的襲擊事件，有人出現一些症狀，類似數年前曾出現在駐外職員身上的狀況。

聯邦機構正在調查的事件，其中1次發生在美國白宮附近，地點位於白宮南側的橢圓形草坪（Ellipse），日期為2020年11月。另一宗發生在2019年，1名白宮官員在維珍尼亞郊區遛狗時受襲。

CNN引述多名現任及前任美國官員稱，橢圓形草坪的個案，出現不適的是1名國家安全委員會（National Security Council）官員。

美國有線新聞網絡（CNN）4月30日引述多名知情人士稱，國防部與其他機構調查，沒得出明確結論。惟其中一宗發生在白宮附近，令人特別震驚。

其中一次「神秘襲擊」發生在白宮附近，令一些部門及機構為之震驚。圖為美國總統拜登與第一夫人吉爾4月25日返回白宮時走在橢圓形草坪上。兩人與記者打招呼。（AP）

有關方面接報後，已快速調查他們稱為可能是「夏灣拿症候群」的攻擊。夏灣拿（Havana）是古巴首都。2016至2017年美國駐夏灣拿大使館曾有20多名職員患上「怪病」，症狀包含頭痛、耳鳴、失眠、注意力無法集中、記憶力出現問題、暈眩以及失去平衡。加拿大政府亦證實當時有14名公民出現類似情況。

美國駐華職員亦曾面對類似情況。美國駐大使館2018年5月23日稱，被派到美國駐廣州總領事館工作的患者，從2017年底至2018年4月經歷不同程度的音頻騷擾，後來返回美國醫治，至5月18日被診斷為輕度創傷性腦損傷。

2017年美國當局懷疑外交官在古巴受到聲波襲擊。圖為古巴大使舘。（Getty Images）

美國務院委託美國國家科學院（National Academy of Sciences）進行研究，2020年12月6日發表報告，稱他們看來是受微波輻射影響。報告稱經研究後認為，對於有人出現包括劇烈的頭壓，頭暈和認知困難在內的症狀，「定向脈衝射頻能量看來是最合理的」解釋。

文中沒有提及導致人們不適的能量的來源，亦沒有說它是攻擊的結果，不過它提及前蘇聯曾就這類損傷進行研究。