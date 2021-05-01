日本仙台以東水域6.6級地震　震源深度60公里　東京有震感

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-01 10:32

日本氣象廳10時35分公布，宮城縣對出水域在10月27日發生黎克特制6.6級地震，震源深度60公里。

是次地震最大震度為5強。根據日本氣象廳網站資料，青森縣部分地方、岩手縣、秋田縣部分地方、山形縣部分地方、福島縣部分地方、茨城縣部分地方、栃木縣部分地方、宮城縣南部部分地方震度都達5弱，而宮城縣中部至北部震度達5強。震度5度的情況下，這些地方大部分人嘗試逃避，而部分人難以走動。

↓有網民拍下地震發生時電視台錄影廠內的情形，電視節目主持人戴上安全帽並繼續工作：

震度3的地方，包括北海道釧路中南部、十勝南部、日高地方中部、石狩北部、渡島東部、秋田縣部分地方、山形縣部分地方、新潟縣部分地方、群馬縣部分地方、埼玉縣部分地方、栃木縣部分地方、福島縣部分地方、山梨縣部分地方、神奈川縣部分地方、千葉縣部分地方及東京都部分地方等。

↓根據網民上載日本放送協會（NHk）電視新聞影片，可見宮城縣石卷市近岸的攝影鏡頭因地震而晃動：

Prelim M6.6/M6.7 quake about 50km off Ishinomaki a few minutes ago; too close for comfort. Shaking felt across NE Honshu. #地震pic.twitter.com/Ssju7n3Lpe — 😷 Sam Sagnella⚡️ (@SamSagnella) May 1, 2021

根據氣象廳網站，北至北海道，南至靜岡縣都有震感。從地圖標示可見，日本首都東京震度3，料大部分在室內的人會感覺到，部分人會因此受驚嚇。

圖為日本氣象廳網站截圖，可見北至日本北海道，南至本州靜岡縣都有震感。（日本氣象廳網站截圖）

↓宮城縣的網民拍下屋內吊燈搖晃的情形：

香港天文台Twitter帳戶早上9時38分推文稱，日本本州東面近岸水域發生7.1級地震，位於北緯38.1度，東經142.1度。

另據中國地震台網正式測定，早上9時27分在日本本州東岸近海附近（北緯38.16度，東經142.25度）發生約6.6級地震，震源深度30公里。

歐洲－地中海地震中心（European Mediterranean Seismological Centre，EMSC）在Twitter推文，稱地震震央位處仙台市以東71公里水域，震級為黎克特制6.8級。

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