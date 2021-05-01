印度疫情｜長者把病床讓予壯年男後病死：救他性命是我的責任

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-01 12:14

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，醫院病床一張難求。有一名確診染疫的85歲老翁幸運得到床位，卻自願將病床讓給較年輕的人，並說救他性命是自己的責任。老翁回家3天後病逝。

他的善舉傳開後，民眾和網民紛紛對他的決定表示感謝。他們都認為老翁情操高尚，也對他選擇犧牲自己而感到不捨。

事件中的主人翁達巴喀爾（Narayan Dabhalkar），來自印度疫情重災區馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）那格浦爾市（Nagpur），他因確診新冠肺炎以及病情惡化，4月22日被送進公營的甘地夫人政府醫院（Indira Gandhi government hospital）。

達巴喀爾呼吸含氧量降低，卻不願聽遵醫囑留院，他在入院數小時後便決定出院。達巴喀爾之所以這樣做，因他看到一名婦人懇求醫生，讓她40歲的丈夫入院，於是將病床讓給他。

達巴喀爾當時告訴醫生：「我85歲，已過了一生，（其他）留給命運安排吧，好過佔着一張床，導致較年輕的病人死亡」。

他說：「倘若那女人的丈夫死去，（他們的）小朋友會成為孤兒。所以，救那個人的命是我的責任。」

“मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ, जीवन देख लिया है, लेकिन अगर उस स्त्री का पति मर गया तो बच्चे अनाथ हो जायेंगे, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उस व्यक्ति के प्राण बचाऊं।'' ऐसा कह कर कोरोना पीडित @RSSorg के स्वयंसेवक श्री नारायण जी ने अपना बेड उस मरीज़ को दे दिया। pic.twitter.com/gxmmcGtBiE — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 27, 2021

醫生對他說，他病況不穩，需住院治療觀察，惟達巴喀爾堅持辦理出院手續，並通知家人接他回家。

達巴喀爾回家後3天病逝。他的女兒說，爸爸認為其他較年輕的人比他更需要這張病床，因此決定讓出來，並希望與家人共度最後時光。