印度疫情｜長者把病床讓予壯年男後病死：救他性命是我的責任

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印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴重，醫院病床一張難求。有一名確診染疫的85歲老翁幸運得到床位，卻自願將病床讓給較年輕的人，並說救他性命是自己的責任。老翁回家3天後病逝。

他的善舉傳開後，民眾和網民紛紛對他的決定表示感謝。他們都認為老翁情操高尚，也對他選擇犧牲自己而感到不捨。

事件中的主人翁達巴喀爾（Narayan Dabhalkar），來自印度疫情重災區馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）那格浦爾市（Nagpur），他因確診新冠肺炎以及病情惡化，4月22日被送進公營的甘地夫人政府醫院（Indira Gandhi government hospital）。

達巴喀爾呼吸含氧量降低，卻不願聽遵醫囑留院，他在入院數小時後便決定出院。達巴喀爾之所以這樣做，因他看到一名婦人懇求醫生，讓她40歲的丈夫入院，於是將病床讓給他。

達巴喀爾當時告訴醫生：「我85歲，已過了一生，（其他）留給命運安排吧，好過佔着一張床，導致較年輕的病人死亡」。

他說：「倘若那女人的丈夫死去，（他們的）小朋友會成為孤兒。所以，救那個人的命是我的責任。」

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醫生對他說，他病況不穩，需住院治療觀察，惟達巴喀爾堅持辦理出院手續，並通知家人接他回家。

達巴喀爾回家後3天病逝。他的女兒說，爸爸認為其他較年輕的人比他更需要這張病床，因此決定讓出來，並希望與家人共度最後時光。

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