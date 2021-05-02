緬甸政變｜軍方指相信能通過東盟方式解決問題　形容局勢緩和

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-02 03:04

緬甸軍方和國家管理委員會發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）接受新華社記者專訪時說，相信緬甸問題能夠通過「東盟方式」解決。新華社5月1日刊出的報道引述佐敏吞指，緊急狀態結束後，將重新舉行民主選舉，移交政權給新當選的政黨。

佐敏吞說，東盟是一個大家庭，東盟領導人不管是在其各自國家還是區域內都有著豐富政治經驗，緬方對此高度尊重。相信東盟根據《東盟憲章》，通過「東盟方式」能夠處理好區域內國家相關事務。

對於東盟領導人緬甸問題特別會議達成的共識，佐敏吞說，第一，我們將仔細考慮東盟領導人的建設性建議；第二，目前首要任務是恢復國家和平穩定，並將根據緬甸國內局勢穩定情況，考慮東盟代表訪緬行程；第三，對於有助於執行國家管理委員會制定的五步路線圖、符合國家利益、建立在《東盟憲章》以及「東盟方式」「東盟精神」宗旨和原則基礎上的建議，我們會積極考慮。

圖為2021年4月24日，印尼總統佐科維多多於雅加達發表聲明。（美聯社）

佐敏吞說，我們會組建技術團隊負責推進相關事宜，屆時會公佈具體進展情況。他還指出，國家管理委員會現在每週都公佈工作內容和計劃。

佐敏吞說，五步路線圖包括：重新組建選舉委員會，調查選舉舞弊問題；繼續疫情防控；提振經濟；推動和平進程；緊急狀態結束後，重新舉行大選並移交國家權力。

佐敏吞提到，緬甸境內暴力和流血衝突仍時有發生，但局勢已有所緩和，抗議示威活動已減少，並指將依法採取行動，儘快實現社會秩序安定。