朝鮮批評拜登政府有意維持敵視政策　揚言將採取應對措施

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-02 06:54

美國完成檢視朝鮮政策，表明朝鮮無核化仍然是目標。朝鮮外務省5月2日回應指，美國總統拜登（Joe Biden）和華府官員近日的言論反映拜登有意維持對朝敵視政策，平壤將作出相應回應。

朝鮮外務省發言人指摘美國批評朝鮮的人權狀況是詆毀最高尊嚴。發言人指，美國所指的人權問題只不過是為抹殺朝鮮思想和制度而捏造的政治陰謀，強調不得不採取應對措施。

朝鮮外務省負責美國事務局長權正根提到拜登於國會聯席會議發表的演說。他表示，美國將朝鮮自衛的遏制力詆毀為「威脅」，簡直荒謬絕倫，侵犯平壤的自衛權，「對此我們不能姑息縱容」。他認為，拜登的演說反映美國有意依然如故追求持續半世紀以上的對朝敵視政策。

權正根指出，美國所主張的「外交」只不過是掩蓋他們敵對行為的華麗外衣，所謂「遏制」是用核武器威脅朝鮮的手段。他總結說，朝鮮不得不採取相應措施，隨着時間的推移美國將面臨非常嚴重的情況。

圖為2019年3月2日，朝鮮國務委員會委員長金正恩的妹妹金與正於越南河內的胡志明紀念堂出席獻花圈儀式。（路透社）

金與正批評脫北者散布反朝傳單

朝鮮勞動黨中央副部長金與正同日批評韓國未有阻止脫北者散布反朝傳單。她表示，脫北者的行為是對朝鮮的嚴重挑釁，將會考慮相應措施，警告脫北者和韓國需要承擔全部責任。