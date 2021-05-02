SpaceX龍飛船載4太空人順利返抵地球

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-02 22:11

載有4名太空人、名為「堅韌號」（Resilience）的龍飛船（Crew Dragon）在美東時間5月2日淩晨返回地球，降落在美國東南部佛羅里達州海岸附近，完成常規商業載人航天任務。

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龍飛船由美國太空探索技術公司（SpaceX）製造，是自美國太空穿梭機之後首個獲美國太空總署（NASA）認證的、常規運送太空人往返國際太空站的新型載人飛船。

「堅韌號」在國際太空站停留約6個月後，美國東部時間5月1日20時35分（香港時間2日8時35分）脫離國際空間站，啟程返回地球。美國東部時間5月2日2時57分（香港時間2日14時57分），飛船降落於佛羅里達州附近的墨西哥灣。

這是1968年阿波羅8號（Apollo 8）之後，美國首次有太空人在凌晨時分返抵地球。

美國太空探索技術公司龍飛船「堅韌號」5月2日返抵地球，在墨西哥灣降落。美國太空總署太空人沃克在工作人員的協助下離開船艙。（AP）

2020年11月「堅韌號」搭乘「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭到國際太空站，為美國太空總署執行為期6個月任務。

參加是次任務的4名太空人，是美國人沃克（Shannon Walker）、格洛弗（Victor Glover）、霍普金（Michael S. Hopkins）和日本人野口聰一。

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載有另4名太空人的另一艘龍飛船，在美東時間4月23日早上從甘迺迪太空中心發射升空，展開為期6個月任務，24日飛抵國際太空站並與之對接。在「堅韌號」返回地球之前，兩次任務的機組成員在國際太空站共度約一週。