英國5月6日地方選舉　重點看3大「戰場」｜新聞教室

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-04 09:09

英國2021年5月6日舉行多個選舉，它們主要是地方選舉，也包括倫敦市長、倫敦市議會等地區政府選舉。其他也包括英格蘭及威爾斯警察及犯罪事務專員（police and crime commissioner）、威爾斯議會及蘇格蘭議會選舉。

當天選出的職位首次增至逾5,000個。因一些原本要在2020年舉行的選舉受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，而要延期至與本次選舉一同舉行。

英國議會選舉：4月26日，英國首相約翰遜（右）到威爾斯為保守黨候選人拉票，圖為他與民眾合照。（AP）

以下為是次選舉的資料：

1.投票及點票時間：

票站於英國時間2021年5月6日早上7時（香港時間5月6日下午2時）開放，並會於同日晚上10時（香港時間5月7日早上6時）關閉。

美國政治新聞網站Politico在5月2日的報道稱，英國各地舉行的選舉數目多，加上受疫情影響，點票及公布結果的過程會相當艱難。一些選舉計劃於2021年5月7日淩晨公布結果，但大部分選舉在7日之前也不會開始點票。

英國議會選舉：圖為4月22日，英國保守黨倫敦市長候選人貝利在倫敦與他的宣傳巴士合照。（AP）

2. 選出的職位：

英格蘭143個地方議會共選出約5,000名議員、蘇格蘭議會選出129個議員、威爾斯議會選出60名議員、以及倫敦議會選出25名成員。選舉也會選出包括倫敦市長在內的13名直選市長、39名警察和犯罪事務專員、以及英格蘭城市哈特爾浦（Hartlepool）議會的1個補選議席。

焦點之一的倫敦市長選舉，尋求連任的現任市長簡世德（Sadiq Khan）稱，倘若他成功當選會協助倫敦在疫情中復蘇、提升年輕人就業前景，以及改善空氣質素。

阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）5月3日報道，簡世德在最新民意調查中支持度為63%，其保守黨對手貝利（Shaun Bailey）支持度為37%。

英國議會選舉：圖為5月2日，英國蘇格蘭首席部長、蘇格蘭民族黨領袖施雅晴在格拉斯哥拉票。（Reuters）

3.選舉重點：

蘇格蘭議會選舉：

英國廣播公司（BBC）2021年4月30日稱，蘇格蘭民族黨（SNP）正推動再次舉行蘇格蘭獨立全民公投，預料蘇格蘭獨立議題會對選舉有很大影響。一些反對蘇格蘭獨立的政黨希望趁前蘇格蘭首席部長薩蒙德（Alex Salmond）創立支持獨立的新政黨後，削弱SNP的主導地位。

Politico卻指，預料首相約翰遜（Boris Johnson）不會同意再舉行蘇格蘭獨立公投。報道預計SNP會大勝，因此有關獨立公投的憲法爭議會持續。

英國議會選舉：圖為5月2日，英國蘇格蘭保守黨領袖羅斯在格拉斯哥拉票。（Reuters）

哈特爾浦議會補選：

補選是對工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）的首次議會選舉考驗。它可以顯示，在傳統上工黨佔有優勢的北方選區中，選民是否仍在轉為支持保守黨。

威爾斯議會選舉：

工黨自1999年起在威爾斯當權，它正面對來自保守黨的挑戰，其他政黨也正尋求取得更多議席。Politico稱，工黨若在威爾斯議會選舉中保持穩定表現，就會算是成功。