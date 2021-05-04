澳洲開全球首例　因疫情禁公民回國　莫里森這樣辯解

撰文： 唐飛 最後更新日期： 2021-05-04 03:06

澳洲宣佈暫時禁止本國公民從印度回國，違者將被判入獄並罰款。在遭到外界批評後，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）出面進行辯解。

莫里森5月3日在悉尼電台2GB節目中表示，「這是一項臨時安排，旨在確保澳洲不會出現第三波新冠疫情，並確保我們的檢疫系統能夠保持強大。」

莫里森説，他對這個問題被政治化感到失望，「疫情中不存在政治或意識形態，我經常對那些試圖將這些（問題）注入（疫情中）的人感到吃驚。」

莫里森稱自己非常同情印度，但是有民眾從印度返回後，北領地一處隔離設施的感染率增加了7倍。

據悉，澳洲政府4月30日晚宣布，由於印度新冠疫情惡化，將暫時禁止14天內到過印度的人員入境，違者將被處以罰款甚至5年監禁。澳衞生部長亨特（Greg Hunt）宣布，5月3日開始，禁止14天內去過印度的人員入境，包括澳洲公民和永久居民，違反規定的人員面臨大約6.6萬澳元罰款或5年監禁，或者兩項懲罰並處。

澳政府的入境禁令決定隨即受到澳洲人權委員會（AHRC）的批評。5月1日，AHRC在其網站上發表題為「關於禁止和制裁來自印度的澳洲人的聲明」，質疑澳政府限制禁令的「必要性」，還稱「澳政府必須證明這些措施不是歧視性的，而且是應對公共健康威脅的唯一合適方式」。