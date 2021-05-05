新冠肺炎｜拜登：目標在7月4日前有7成美國人接種疫苗

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-05 03:43

美國總統拜登（Joe Biden）5月4日宣布，希望在7月4日獨立日前，全國有70%成年人已經接種最少一劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

拜登4日在白宮發表講話，稱國家需要大家參與，並希望可以在兩個月後慶祝獨立日和從這個病毒中獨立。他指出，美國民眾仍可在7月4日之後接種疫苗，但大家不應等待，因此希望可以在當天達成有70%成年人接種最少一劑疫苗的目標。

美國新冠肺炎疫情：圖為4月8日，美國肯特州立大學一名學生接種新冠肺炎疫苗。（AP）

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據顯示，截至4日，全國已經有1.47億人接種最少一劑疫苗，當中超過1.05億人已經完成兩劑接種，佔全國成年人口超過40%。

美國有線新聞網絡（CNN）引述白宮官員報道，拜登政府為了達成目標，將會下令數以萬計的藥房參與社區接種計劃，同時指示聯邦緊急事務管理署（FEMA）撥更多資源，協助設立更多流動診所等。

一名官員稱，白宮希望未來60天內額外增加近1億劑疫苗，並提供於鄉郊地區。

另外拜登亦表示，只要美國食品和藥物管理局（FDA）開綠燈，政府就有意盡快安排12至15歲兒童接種。他強調疫苗背後的科學已經發展數十年，而且目前使用的兩款新冠疫苗都是由上屆共和黨政府批准，強調即使民主及共和兩黨並非在所有事項都有一致共識，但抗疫問題並非共和或民主兩黨的事項，而是應該團結一致。