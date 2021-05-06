G7外長會｜與會各國發表聯合公報　呼籲以和平方式解決台海爭議

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-06 02:00

七國集團（G7）外長會議5月5日發表聯合公報，他們重申自由民主及公平市場仍是最佳模式，同時亦呼籲中國及俄羅斯遵守對國際社會的責任。

聯合公報提到，與會國敦促中國尊重人權及基本自由，並非常支持一個獨立而不受影響的調查團到新疆視察情況。各國外長稱持續對新疆及西藏的違反人權情況感到憂慮，並鼓勵北京方面遵守承諾，在網絡空間上展示負責任表現。

另外，公報指出，各國會繼續合作，推動全球經濟對抗中國的任意名強制性的經濟政策和手段，以及敦促北京在其全球經濟的角色上恢復和遵守承諾。

七國集團（G7）外長5月4日一連兩天在英國倫敦舉行會談，當中抗疫、俄羅斯及中國問題成為主要議題。（AP）

他們亦對東海及南海的局勢感到擔憂，而在台海問題上，公報表明強烈反對任何單方面可能導致局勢升溫，以及損害區內穩定的行為。他們重申台海地區和平及穩定的重要性，並鼓勵各方透過和平方式解決爭議。

公報亦提及俄羅斯問題，稱希望與莫斯科方面建立穩定關係，但同時亦會加強集體震懾俄國威脅及網絡攻擊的能力。他們對俄國反對派、捍衛人權者、傳媒及民間團體遭到有系統打壓，以及莫斯科方面發放不實消息的手段感到憂慮，強調對受影響人士表達支持。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情都是今次會議的一大焦點，與會國外長承諾會與業界合作，增加製造可負擔的疫苗、治療及診斷方式，以及它們的原材料等，當中包括鼓勵各企業合作，並在互相同意的條件下，促進技術轉移和自願授權等。