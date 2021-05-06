歐盟擬就香港討論因應措施　涉引進移民　再因匈牙利受阻

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-06 09:43

媒體5月5日報道，因匈牙利再次行動，導致歐盟未能取得全部27成員國支持，最終擱置「就中國對香港加強控制」採取行動以及發聲明的計劃。一名知情人士稱，最終結論是將它自籌備會議的議程移走。籌備會議是在5月5日舉行。

媒體根據它取得到的文件稱，歐盟列出的12項措施，包括全面檢視與香港的關係、與成員國討論其與中國的引渡條約、與聯合國及七國集團（G7）協調對香港的立場、因應「港區國安法」域外適用於歐盟公民。而其中一點較引人注意的，是建議支持「高質素或有技術勞工的流動性」，以及就「歡迎那些因政治信仰而曾遭壓迫的香港人來歐」進行協調。

歐盟本擬在5月6日或10日舉行的2場外長會議中，其中1場會討論上述措施。

同類事件之前已發生過。英媒4月16日引述2名外交官報道，歐盟欲發聲明批評中國在香港實施的《港區國安法》，匈牙利不贊成並阻止。報道內文稱，官員此後努力就5月的會議草擬新的結論，但最終是歷史重演。

圖為歐盟委員會主席馮德萊恩4月23日在歐盟總部出席記者會。（AP）

歐盟本預擬4月19日的外長會議上發表批評《港區國安法》的聲明，但未能獲得全部27個成員國支持。

一名歐盟高級外交官稱：「匈牙利的理由是，歐盟與中國之間已有太多問題。」

一名歐盟官員表示，聲明在批准程序中被撤回。

根據有份參與會議的人稱，歐盟成員國官員仍將在4月19日舉行視像會議，但會議不會是就中國議題而召開。有關議題會被延後多1個月。