拜登吉爾變成巨人？拜訪卡特夫婦合照意外走紅　網民點出真相

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-07 16:02

美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）4月29日到佐治亞州探訪前總統卡特（Jimmy Carter）和前第一夫人羅薩琳（Rosalynn Carter）。白宮5月4日發布會面的相片，意外成為社交媒體的熱門話題。

美國卡特中心發佈一張卡特夫婦和拜登夫婦的合相，並稱：「我們很高興分享這張總統和第一夫人到佐治亞州普萊恩斯拜訪卡特夫婦的精彩照片。感謝你們，拜登總統和總統夫人！」

從照片可見，卡特和羅薩琳坐在兩個扶手椅，拜登和夫人則以半跪於卡特夫婦兩旁。拜登夫婦看起來幾乎是卡特夫婦體型的兩倍，而整個屋子看起來幾乎像玩具屋一樣大。

這張照片很快引發外界關注，不少美國網友好奇，為什麼卡特夫婦看起來這麼小。有美國網友寫道：「為什麼卡特夫婦看起來像微型模型？他們都是了不起的、很棒的人。這裏的比例不知怎麼就不對勁了。」

一些美國網友評論表示了困惑：「奇怪的照片，看起來彷彿是《格列佛遊記》中的東西。發生了什麼事了？」

還有美國網友提到，這可能是鏡頭的問題。「我猜房間很小，所以他們不得不用廣角鏡頭，以讓所有人都（被拍）進來。鏡頭的選擇是正確的，但在發布之前，應該有人修復Photoshop中的失真。也許是這樣的吧？」

英國廣播公司（BBC）圖片編輯庫姆斯（Phil Coomes）似乎也證實了這種可能。庫姆斯稱，雖然拜登確實比卡特略高，但這張照片似乎是由於使用廣角鏡頭造成的錯覺。這導致靠近照片取景邊緣的區域被放大，而位於中間的區域被壓縮。