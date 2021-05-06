拜登支持豁免疫苗專利　藥企市值一夜蒸發逾76億美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-06 15:09

拜登（Joe Biden）政府宣布將豁免新冠肺炎（COVID-19）疫苗的知識產權專利。三家疫苗巨頭美股市值一夜蒸發逾76億美元。

綜合媒體5月6日報道，美國終於表態將豁免新冠疫苗知識產權，受此影響，多支疫苗概念股下跌。Vaxart跌幅最大，收盤跌幅接近16%。

同時，Moderna跌超6%，市值蒸發43億美元；Biotech跌超3%，市值蒸發15億美元；強生（Johnson & Johnson）微跌0.42%，市值蒸發18.55億美元。上述三家疫苗巨頭市值一夜蒸發76.55億美元。

美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）在一份聲明中稱，「這是一場全球性的健康危機，疫情的特殊情況要求採取特殊措施。美國政府堅決相信知識產權保護，但為結束疫情，支持放棄對新冠疫苗的那些知識產權保護」。

美國藥物研究機構和製藥廠商協會（PhRMA）對拜登政府支持放棄知識產權保護的做法表示了尖鋭的反對。

「在一場致命的大流行病中，拜登政府採取一個前所未有的步驟，這將破壞我們對大流行病的全球反應並損害安全。」PhRMA協會主席及行政總裁烏比（Stephen J. Ubi）説：「這一決定將在公共和私人合作夥伴之間造成混亂，進一步削弱已經緊張的供應鏈，並助長假冒疫苗的擴散。」