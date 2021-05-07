新冠肺炎｜科學家：全球實際死於疫情人數可能比官方數字多一倍

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-07 00:10

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發超過一年，至今在全球造成超過324萬人喪生，不過有科學家的分析指，實際的死亡人數可能多達690萬人，比官方的數字多一倍。

路透社5月6日引述美國醫療資訊網站Stat News報道，華盛頓大學的健康指標和評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）的科學家分析各地的疫情數字，當中發現大部分國家都有少報死亡人數。

分析提到，美國估計至今有大約90.5萬人死於疫情，比當地疾病控制和預防中心（CDC）目前估計的56.1萬人多大約38%，亦超過1918年流感大流行奪走約67.5萬名美國人性命的紀錄。

該研究所負責人默里（Christopher Murray）表示，各地少報死亡個案的原因，或與醫療系統超出負荷，以及檢驗不足有關。他亦以俄羅斯與埃及為例，指後者的估計死亡人數為17萬人，比官方的1.3萬人高十多倍，他認為可能有其他原因影響兩者差距之大的關係。

分析推算，到了今年9月，全球死於疫情的人數將達940萬人，當中印度屆時會有140萬人喪生，超越估計有約94.9萬人死亡的美國，成為全球最多人死亡的國家。

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