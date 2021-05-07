布林肯與烏克蘭總統會面　拜登：加入北約大門仍然長開

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-07 03:02

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月6日訪問烏克蘭，與總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，雙方談及俄羅斯威脅問題。基輔方面希望可以加入北約（NATO），不過華府方面沒有正面回應，只強調加入的大門仍然為準備好的國家而開。

布林肯與澤連斯基會面後表示，烏克蘭正面對兩大挑戰，一是來自俄羅斯的外來威脅，另一問題則是內部的貪污與利益凌駕於烏克蘭民眾的人。

他亦指美國有意加強與烏克蘭的安全合作和援助，並稱留意到俄羅斯從烏克蘭邊境附近撤走部分兵力，但仍有主要軍力和設備留在當地，因此華府會密切留意局勢。澤連斯基則認為，俄羅斯的撤軍速度緩慢，警告烏克蘭繼續面臨威脅。

烏克蘭總統澤連斯基（左）5月6日與到訪的美國國務卿布林肯舉行會談，討論加強合作應對俄羅斯的威脅。（ AP）

布林肯重申美國和北約盟友會與基輔政府站在同一陣線，又指拜登有意訪問烏克蘭與澤連斯基會面。他沒有透露華府如何支援烏克蘭的細節，或對基輔方面希望加入北約的立場。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）同日被問及布林肯訪問烏克蘭一事時表示，拜登（Joe Biden）政府對有意加入北約的國家持開放態度，大前提是對方準備好和可以符合北約會員國的承諾及義務，以及為歐洲及大西洋地區的安全作出貢獻。