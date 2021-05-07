中國長征火箭被指「失控墜落」　美防長稱現無計劃擊落殘骸

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-05-07 08:26

4月29日從海南文昌航天發射場發射升空、搭載太空站「天和核心艙」的長征五號B遙二運載火箭，其重達21噸的核心火箭段被發現「失控墜落」（uncontrolled reentry）。美國防長5月6日稱，目前沒有擊落中國火箭殘骸的計劃。

對於中國「長征-5B」火箭殘骸的重返大氣層問題，中國航天機構和專家此前曾多次出面進行過解釋。

《環球時報》報道，中國航天專家邢強表示，「長征-5B」火箭本身結構是「皮薄餡多」，內部燃料在發射過程中消耗後，剩餘的火箭殼體質量並不大，而且以鋁合金為主的殼體很容易在大氣層中焚毀。

邢強指出，因此與空間站或大型衛星相比，「長征-5B」火箭殘骸對地面造成危害的可能性很小。同時它的飛行軌跡也並非媒體報道的「不受控」，而是經過精密計算，並利用火箭鈍化技術，有意縮短在軌飛行時間。

中國「天和」核心艙發射入軌，中國空間站建設「首戰」告捷（點擊大圖瀏覽）：

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月6日表示，目前沒有擊落預計本周末將穿越大氣層墜落的中國大型火箭殘骸的計劃。

奧斯汀對記者説，希望火箭能在海洋中着陸，最新的估計是火箭會在5月8日和9日之間降落。

在5月6日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌對此回應稱，中方一貫致力於和平利用外空，主張就此開展國際合作，願與有關各方一道，為推動和平利用外空、維護外空安全作出共同努力。