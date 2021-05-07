莫德納疫苗｜獲選「全球最佳新冠疫苗」被指有欠公允

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-07 14:43

美國藥廠莫德納（Moderna）研發的新型冠疫苗日前被「世界疫苗大會」選為「全球最佳新冠病毒疫苗」，又獲頒「最佳疫苗新技術／新平台」獎。俄羅斯「衛星-V」（Sputnik V）疫苗、阿斯利康疫苗及碩騰生技的產品的產品也獲入圍。

世界疫苗大會（World Vaccine Congress Washington 2021）每年在美國華盛頓舉行，2021年入圍的新冠疫苗與技術，包括來自美國莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）、印度巴拉特（Bharat Biotech）、Janssen Pharmaceuticals（由美國強生持有）、加拿大Medicago、美國諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）、美國輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）、俄羅斯「衛星-V」以及碩騰生技（Zoetis）。

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塔斯社6日報道「衛星-V」疫苗開發者金茨堡（Alexander Gintsburg）接受它訪問稱，莫德納獲獎是「奇怪及有爭議」。他說，在注射mRNA疫苗及阿斯利康疫苗後死亡率高（莫德納的產品也是mRNA疫苗），他完全不清楚大會是如何評估。他說莫德納獲勝是「一個奇怪的選擇」。

比利時魯文大學（KU Leuven）病毒學家朗斯特（Marc Van Ranst）稱不會認為這個獎項太重要。他說大會已有近20年歷史，評選機構也備受專重，「但每個人都得知道，在這個層面會有地緣政治的干預。」

據朗斯特所說，莫德納、「衛星-V」及輝瑞疫苗有效率都是前所未見的高逾90%，以有效程度而言它們是並排的。他稱最終得獎安排不合理。

朗斯特說，評選結果不是貶低其他疫苗的質素。他稱，在美國試圖將自己定位成全球疫苗競賽的領袖之際，莫德納得獎的大部分原因是經濟理由。