貝盧斯科尼逝世　走完跌岩起伏一生　醜聞官司纏身仍三度當總理

意大利前總理貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi，又譯作貝魯斯柯尼）6月12日逝世，享年86歲。貝盧斯科尼出身中產世家，既是成功的商人、傳媒大亨、球隊AC米蘭的班主，也是意大利政壇上的風雲人物。但他更為人熟悉的，還有桃色與貪腐醜聞。雖然醜聞纏身，但他仍「魅力爆燈」，三度帶領聯盟勝出國會選舉，登上總理寶座。



貝盧斯科尼在1936年出生，1961畢業於米蘭大學法學系，在大學期間，他曾組建樂隊擔任低音結他手。畢業後貝盧斯科尼成立建築公司，協助建設賽格拉特城名為米蘭2（Milano 2）的住宅區並取得成功，從此賺進第一桶金。

圖為2018年3月4日意大利力量黨領袖貝盧斯科尼到米蘭的票站投票。（Getty）

意大利超級富豪

貝盧斯科尼在創業成功後轉戰媒體，在1978年創立地方電視台TeleMilano，並收購另外兩間電台後建立名為Fininvest的集團，專攻媒體事業。貝盧斯科尼後成立第一家私營電視台Canale 5，並在1982年和1984年新添兩個頻道Italia 1和Rete 4，三家商業電視台均取得巨大成功。擁有更多財富的他讓他轉戰足球界，在1986年收購AC米蘭足球會成為班主，AC米蘭同在其領導下取得卓越成績。

貝盧斯科尼從政前已是意大利的超級富豪，他與自己的家族位列2021年《福布斯》全球富豪排行榜的327位，截至5月8日為止，身家達到81億美元。貝盧斯科尼的財富及傳媒帝國，成為他政治上的助力。

貝盧斯科尼在意大利有着「Il Cavaliere」（騎士）的暱稱，原因是他無往不利，經他手的都能成為王者。在他走進政界前，已能看見他的卓越成就。

三度帶領聯盟勝出大選

貝盧斯科尼又有「政壇不死鳥」之稱，皆因他多次捲入醜聞後下台，但之後又能夠東山再起。他在1993年成立意大利力量黨（Forza Italia），翌年與其他右翼政黨結盟，並帶領聯盟贏得大選，首度成為總理。但聯盟領袖之間分歧，加上貝盧斯科尼捲入涉嫌稅務欺詐案件，結果政府成立7個月就宣告解散。

他第二次掌權是在2001年，更在這次任期中成為二戰後在位時間最長的意大利總理。他在2006年3月涉嫌貪污而被起訴，並在同年大選中落敗。

貝盧斯科尼2008年再一次領導聯盟勝出大選，第三度問鼎總理寶座。他2011年因「歐債危機」，失去議會大多數支持，最終被迫掛冠下台。

貝盧斯科尼2013年被判稅務欺詐罪成，遭禁止出任公職，直至法院2018年5月11日撤銷禁令。他在翌年以82歲高齡參加歐洲議會選舉，並成功當選。

圖為意大利前總理兼傳媒大亨貝盧斯科尼2020年9月14日離開聖拉法埃萊醫院。（Reuters）

貪腐桃色官司纏身

貝盧斯科尼治理國家共逾9年，不論在進入政壇前、執政時還是下台後，都往往是官司纏身，牽涉罪行包括稅務欺詐、濫用職權及賄賂議員等。他2009年時曾估計，自己過去20年已為106宗訴訟上庭2,500次，繳付的訴訟費用達2億歐元。

他除了因貪腐問題打官司外，亦曾為桃色醜聞而上庭。案件女主角是摩洛哥少女馬赫魯克（El Mahroug），她被指曾參與貝盧斯科尼名為「Bunga Bunga」的性愛派對，並在事後收取禮物和現金。

馬赫魯克在2010年仍是17歲的時候，涉嫌偷竊而被捕。貝盧斯科尼懷疑為了隱瞞二人的關係，而要求警方釋放她。

法院2013年6月判貝盧斯科尼兩項罪名成立，分別是濫權，以及與未成年少女進行性交易。裁決在2014年被推翻。

公眾對政治人物有一定的道德要求，但貝盧斯科尼雖然醜聞多多，卻仍屢在政壇上取得成績，是否叫人匪夷所思？退休律師米切利（Maurizio Miceli）的說法或能解惑。

米切利是這位意大利前總理的支持者，他形容貝盧斯科尼是「爛蘋果堆中最好的一個」，因貝盧斯科尼真正明白國家及它錯綜複雜的情況，「當民眾餓到胃痛時，道德問題就變得次要」。

米切利說：「當民眾聽到退休金會增加，貝盧斯科尼會帶來單一稅時，他們不會關心他在庭上被判刑的次數。」

圖為6月9日，意大利米蘭聖拉斐萊醫院，醫院外有人貼着祝貝盧斯科尼康復的慰問信。（Reuters）

心臟手術、新冠肺炎及血癌

直到近年貝盧斯科尼的健康每況愈下，在2016年，貝盧斯科尼做了一次心臟手術，更換了一個有問題的主動脈瓣。在2020年9月貝盧斯科尼因確診新冠肺炎再度入院，併發症一直纏繞着他，直到2023年的4月，他更被證實患上血癌。

貝盧斯科尼在6月12日在米蘭聖拉斐萊醫院（San Raffaele Hospital）去世，終年86歲。

意大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）將貝盧斯科尼的死描述為「巨大的、巨大的痛苦」，「他留下了一個巨大的空白，因為他是偉大的，一個時代結束了。」

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意大利中間偏左的民主黨，秘書施萊因（Elly Schlein）表達了該黨對貝盧斯科尼的敬意與哀悼：「我們會與他的政治願景分割開來，他曾是我們國家歷史上的主角，人們對他深表敬重。」

意大利前總理倫齊（Matteo Renzi）形容貝盧斯科尼是歷史的創造者：「許多人愛他，許多人恨他。今天，每個人都必須認識到，他對政治、經濟、體育和電視生活的影響是前所未有的。」