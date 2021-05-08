布林肯呼籲恢復台灣世界衛生大會適當地位

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-08 08:43

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月7日發表聲明，呼籲恢復台灣於世界衛生大會（World Health Assembly）的適當地位，表示沒有排除台灣與會的合理理由。

今年的世界衛生大會5月24日召開。布林肯表示，世界衛生大會是世界衛生組織（World Health Organization）的決策機構，確定加強國際合作以結束疫情大流行並推進全球衛生和全球衛生安全議程，這些議題影響所有人。但除非世衛組織領導層採取適當行動，否則大會將再度排除台灣的重要參與。

圖為2021年4月6日，世界衛生組織位於瑞士日內瓦的總部。（路透社）

布林肯指出，沒有將台灣繼續排除於這場論壇之外的合理理由。美國呼籲世衛總幹事像往年和中國政府提出異議之前一樣，邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。

布林肯表示，全球衛生和全球衛生安全挑戰沒有國界之分。台灣對解決這些議題能提供寶貴的貢獻和經驗，世衛領導層和所有負責任國家都應該認識到，將2,400萬人的利益排除世界衛生大會之外，只會危害而非促進共享的全球衛生目標。

布林肯也再次肯定台灣是可靠的夥伴，充滿活力的民主政體和世界的良善力量。台灣被排除於世界衛生大會之外，不利於國際控制疫情大流行的努力與預防未來衛生危機，他敦促立即邀請台灣參與世界衛生大會。