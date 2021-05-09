輝瑞Pfizer反對放棄新冠疫苗專利

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-05-10 00:04

美國政府表態支持放棄新冠疫苗的知識產權後，美國藥企巨頭輝瑞（Pfizer）的CEO布拉（Albert Bourla）近日給該公司的員工寫了一封公開信，稱他一點也不贊成此事，並希望「坦率」探討一番他的看法，同時「透明」地介紹一下輝瑞是如何確保疫苗公平分發的「事實和實情」。

布拉在信中提及到，最近美國貿易代表處宣布將探討是否放棄部份新冠疫苗的知識產權一事引起了關注。「輝瑞在確保疫苗公平和平等的發放上做的還不夠嗎？放棄疫苗權是會帶來解決問題的方案，還是導致更多問題？」

美國表態支持放棄新冠疫苗知識產權，這可能會導致輝瑞損失慘重。（AP）

布拉認為，早在2020年6月，輝瑞就已經決定通過價格分級的方式來提供疫苗。較富裕的國家為每劑疫苗需要承擔相當於一頓外賣餐飲範疇的價格並免費，以將這些疫苗免費提供給他們的民眾。中等收入的國家則被開出了約為前者一半的價格，而低收入的國家被開出的則是成本價。許多極為貧困的社區還會通過捐贈的方式獲得疫苗。

他在信中強調，平等並不意味着給每個人一樣的。平等意味著將更多給予那些需要更多疫苗的人。「疫苗不是給富國或窮國的，也不是給北半球或南半球的，而是給所有人的。」他亦透露，輝瑞已達成協議將給116個國家供貨，與更多國家在今年約27億劑的疫苗供應上進行深入的談判。

加拿大新冠肺炎疫情：圖為4月10日卑詩省一個診所內，有一支正在注入輝瑞-BioNTech疫苗的針筒。（AP）

他6日接受法媒訪問時稱，自己「一點也不贊成」美國的提議。他堅稱專利不是增產的主要障礙，以及建設的新的廠房可能有反效果。

他說：「我們應將努力集中在我們現時所能建立的事，而那是『足夠生產數以十億劑的疫苗』的產能。」

布拉稱反對「基於有政治動機的宣布」擾亂現時的營運，他說那些只是空頭支票。