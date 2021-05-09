母親節・印度疫情｜病人與家人的守護天使　醫護媽媽堅守抗疫前線

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-09 16:40

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）單日新增死亡病例在母親節前夕5月8日首次突破4,000宗。在全球人們迎來疫情中第二個母親節之際，印媒9日講述當地3名醫護媽媽的抗疫故事，以及她們的內心憂慮。

當地連續4天新增確診病例超過40萬宗，8日新增401,078萬宗確診、4,187宗新增死亡個案。在金奈（Chennai）鷹閣全球醫院（Gleneagles Global Hospital）效力的護士米娜（RN Meena），除了是走在抗疫前線、負責在新冠患者病房當值的醫護人員外，還是一名年輕媽媽。

印度新冠肺炎疫情：圖為5月8日，班加羅爾（Bengaluru）一名護士正在為呼吸困難的長者掃背。（Getty）

《今日印度》（India Today）9日報道米娜在病房工作的情景。30歲的米娜先消毒雙手，然後滿臉笑容地走進她負責的病房。當她和病人說話時，從言辭中能明顯聽出她對病人的關心。

米娜還是一名年輕母親。她與丈夫、7個月大的寶寶和公婆住在一起。她工作期間採取一切預防措施，保證自己免受感染或把病毒傳給至親。

內文指，在新冠病房工作是一個艱難的決定，但自當地第1次實施封鎖措施以來，米娜一直是抗疫團隊的一份子。

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同院腫瘤科資深護士希妮（Shiny R）是一名懷孕6月的準媽媽。她表示：「我結婚3年後懷孕，這是我珍貴的寶貝。雖然我面對高風險，照顧許多前來接受化療的其他２高危患者。我最大的憂慮是，我可能會把病毒帶給我的家人或寶寶。」

希妮說，儘管家人很大壓力，但她仍到醫院工作。她透過使用數種維他命來增強免疫力，而且全程身穿個人防護裝備來保護自己。

印度新冠肺炎疫情：圖為鏡頭下的金奈普美醫院內的陳設。（Twitter@sgrhindia）

金奈普美醫院（Sir Ganga Ram Hospital）董事總經理阿倫博士（Dr Spoorthi Arun）稱：「我最擔心的是，我和丈夫都是醫生，我們或會受感染，之後誰照顧這個家和我的3名年幼的孩子？」

阿倫又說：「這很棘手，但我家人知道，我們必須在那裏照顧其他人。因為我對家人有責任，對我的病人也有責任，我的家人明白這一點」。