美國前第一犬患癌逝世　奧巴馬：家族痛失忠實夥伴

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美國前總統奧巴馬（Barack Obama）與夫人米歇爾（Michelle Obama）5月8日稱，家中愛犬Bo當天不敵癌症病逝。

奧巴馬當天在Twitter稱：「我們家今天失去一位真正的朋友和忠實的夥伴。10多年來，Bo始終如一溫柔地存在於我們生命之中，我們開心的日子、不開心的日子，或是兩者之間的每一天，（牠）都很開心見到我們。」

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米歇爾同日也在Instagram上寫道：「身為一家人，我們將非常思念阿Bo。但我們也都很高興，牠度過愉快的一生，充滿着摟抱、數不清的你丟我撿，以及每個窩在沙發上的夜晚。」

米歇爾2017年、奧巴馬離任總統前在Twitter發放在白宮「最後放狗」片段：

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